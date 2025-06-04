На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Крыму задержали агентов украинских спецслужб

ФСБ РФ: двух жительниц Крыма задержали за сбор данных о военных для СБУ и ГУР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала двух жительниц Республики Крым, передававших украинским специальным службам информацию о российских военных объектах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей силового ведомства.

«Пресечена деятельность двух женщин — агентов украинских спецслужб, передававших данные о военных объектах в Крыму», — говорится в заявлении.

Из него следует, что под стражей оказались женщины 1987 и 1986 годов рождения. Первая по собственной инициативе связалась с администратором Telegram-канала, созданного Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Жительница полуострова предложила ему свою помощь в сборе сведений о Вооруженных силах РФ.

В результате агент передала Киеву адреса и координаты военных объектов, включая полевые склады с горюче-смазочными материалами. По информации ФСБ, украинские спецслужбы собирались использовать полученные сведения для нанесения ударов по объектам ВС РФ.

Еще одна женщина, в свою очередь, была привлечена к сотрудничеству со Службой безопасности Украины (СБУ). Она получила задание наблюдать и собирать данные об одном из военнослужащих Черноморского флота РФ.

«Женщины <...> дали признательные показания», — подчеркнули в силовом ведомстве.

Там добавили, что в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела о государственной измене в форме шпионажа. Сейчас жительницы Крыма находятся в СИЗО, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Крыму задержали мужчину, собиравшего бомбу по заданию СБУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами