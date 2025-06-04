Власти Чечни заявили, что бизнесмена Щепихина задержали, а не похитили

Власти Чечни сообщили о задержании бизнесмена Щепихина и опровергли его похищение

Бизнесмен Арег Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Дудаев уточнил, что предпринимателя задержали правоохранители в сотрудничестве с профильными органами Москвы. Он отметил, что заявления Щепихина подпадают сразу под несколько статей уголовного кодекса, в том числе о реабилитации нацизма, а также разжигании национальной розни.

«В настоящее время правоохранительные органы проводят в отношении Щепихина весь комплекс соответствующих следственных действий по квалификации его преступлений», — сообщил он.

В ближайшее время Щепихина должны привлечь к уголовной ответственности.

До этого в соцсетях появилось видео, на котором группа неизвестных похищает мужчину с территории Ярославского вокзала в Москве. Позднее машину задержали на Киевском шоссе, однако похищенного в салоне не оказалось. Причиной похищения мужчины могли стать провокационные видео, которые он размещал в соцсетях. В своих роликах он допускал оскорбительные выражения в адрес мусльман.

Ранее мать похищенного в Москве предпринимателя рассказала о сыне.