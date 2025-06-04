В Петербурге запретили склонять женщин к абортам

В Санкт-Петербурге запретили склонять беременных россиянок к абортам. Закон о штрафах приняли 4 июня, за него проголосовало большинство депутатов, передает издание «Фонтанка».

Отмечается, что за склонение женщин к абортам в северной столице физических лиц будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, юридических лиц — от 13 до 50 тысяч рублей.

Склонением женщин к аборту будут считаться уговоры, просьбы, предложения, убеждения, а также выдвижение требований, подкуп или обман.

При этом в документе прописано, что правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли в итоге осуществлено прерывание беременности или нет.

Сейчас врач или работодатель, склоняющий женщину к аборту, может получить штраф в более, чем 10 регионах России. Кроме того, осенью 2024 года в России был принят закон о запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения.

Ранее бойцы СВО пригрозили разборками пособникам абортов.