«Спросим с врачей и торговцев таблетками»: бойцы СВО пригрозили разборками пособникам абортов

Российские военнослужащие призвали чиновников выступить против абортов. Вопросы у них есть также к врачам и фармацевтам. В свою очередь, депутат Виталий Милонов готов поддержать полный запрет абортов в Вологодской области, но такое решение не могут принимать региональные власти. Академик Геннадий Онищенко призвал создавать для беременных и матерей необходимые условия, чтобы они не были изгоями.

Российские военнослужащие опубликовали видеообращение, в котором выступили против абортов.

«Мы, воины русской армии, защитники отечества, матерей, жен и детей. По возвращении мы обязательно спросим с врачей, убивающих в абортариях младенцев, и с торговцев таблетками для детоубийств», — заявил один из бойцов СВО.

Он также обратился к властям:

«Ау! Чиновники, прекращайте саботировать запрет детоубийств!».

На видео солдаты одеты в форму, в их руках оружие, а лица скрыты масками.

Милонов за запрет

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов планирует полностью запретить аборты в регионе, даже в частных клиниках. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с ОСН, что готов поддержать эту инициативу, но есть нюанс.

«К сожалению, вопросы запрета абортов находятся вне рамок полномочий региональных властей. Как бы мне ни была симпатична позиция уважаемого губернатора, я должен признать, что этот вопрос находится в компетенции федерального руководства», — объяснил Милонов.

Прежде он отмечал, что аборты в России должны перестать быть легкодоступной медуслугой.

«Для меня странно существование частных абортариев, где неизвестно что происходит за их черными стенами», — говорил парламентарий.

Беременность — нормальное явление

Академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с NEWS.ru заявил, что к такому деликатному вопросу нужно подходить комплексно и создавать для женщин условия, чтобы матери-одиночки не чувствовали себя изгоями в обществе, а в ясли принимали с полугода.

«Нам просто нужно воспитывать мнение, что беременность — это не несчастный случай и не позор, а нормальное явление, человеческое. И, конечно же, нужно создать условия», — сказал Онищенко.

По его словам, бюджетные организации могли бы сделать четырехдневную рабочую неделю для беременных. Частным же компаниям, наоборот, можно было бы давать льготы, если у них в фирме есть матери в декрете, чтобы бизнес не страдал от временного отсутствия сотрудника.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва» предположила, что Россия придет к тому, что только в государственных клиниках можно будет сделать аборт.

«Именно там мы сможем обеспечить психологов, юристов, представителей НКО. У коммерческих просто нет для этого ресурсов, это же бизнес. Мы хотим сделать обязательной на уровне законопроектов консультацию психолога. Для того, чтобы быть уверенными, что каждая женщина получила ту самую помощь, которую ей гарантирует государство», — сказала Буцкая.

Глава комитета ГД по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина не отказывается от идеи полностью запретить аборты, но при условии создания необходимых условий: поддержки молодых семей, обеспечении многодетных доступным жильем, предоставлению отцам рабочих мест.

«Конечно, ситуации, когда перед женщиной стоит выбор между абортом и рождением ребенка в неполной семье, отец которого бросает еще до рождения или только что родившегося ребенка, к сожалению, будут. Это не редкость, но именно продуманная социальная политика поддержки молодых семей позволит свести к минимуму и такие случаи», — считает Останина.

«Вы в пробирке родились?»: Володин резко раскритиковал противников запрета «чайлдфри» Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов поддержать закон против «чайлдфри», назвав... 02 октября 22:10

Сейчас врач или работодатель, склоняющий женщину к аборту, может получить штраф в 11 регионах России. Кроме того, осенью 2024 года в России был принят закон о запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения.