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Общество
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Россиянка избила школьную медсестру, требуя карту сына и удаление данных ребенка из базы

В Калининграде мать ученика избила школьную медсестру, требуя карту сына
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Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде конфликт между матерью одного из школьников и медицинским работником образовательной организации закончился разбирательством в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

59-летняя медсестра обратилась в полицию с заявлением, в котором указала, что ее избила мать школьника. По словам потерпевшей, родительница пришла к ней в кабинет и потребовала вернуть карту ее сына, а также удалить данные мальчика из электронной базы.

«В ходе словесного конфликта подозреваемая начала наносить медицинскому работнику удары руками. У потерпевшей диагностирована закрытая травма головы и шейного отдела позвоночника, сотрясение головного мозга и кровоподтеки», — уточнили в ведомстве.

В отношении ответчицы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно о жителе Ярославля, который предстанет перед судом за нападение на педиатра.

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