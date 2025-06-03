Россиянка избила школьную медсестру, требуя карту сына и удаление данных ребенка из базы

В Калининграде конфликт между матерью одного из школьников и медицинским работником образовательной организации закончился разбирательством в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

59-летняя медсестра обратилась в полицию с заявлением, в котором указала, что ее избила мать школьника. По словам потерпевшей, родительница пришла к ней в кабинет и потребовала вернуть карту ее сына, а также удалить данные мальчика из электронной базы.

«В ходе словесного конфликта подозреваемая начала наносить медицинскому работнику удары руками. У потерпевшей диагностирована закрытая травма головы и шейного отдела позвоночника, сотрясение головного мозга и кровоподтеки», — уточнили в ведомстве.

В отношении ответчицы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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