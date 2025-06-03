Охранников клуба в Нижнем Новгороде обвинили в избиении девушек из-за танцев на диванах

В Нижнем Новгороде охранники клуба избили клиенток и начали душить. Об этом одна из пострадавших рассказала «Осторожно, новости».

По словам Екатерины, инцидент произошел в ночь на 1 июня, когда они с подругой отдыхали в клубе Niko 1560. Девушки веселились и залезли на диваны, где продолжили танцевать, сотрудники заметили это и потребовали, чтобы посетительницы вернулись на танцпол. Подруги послушались, но охранники решили силой выгнать их из заведения. Мужчины схватили девушек за волосы и шею, ударили о стену, а затем один из охранников достал перцовый баллончик.

«Я попыталась спрятать лицо и защититься, но открываю глаза и вижу — в меня уже летят два удара», — вспоминает Екатерина.

Она получила травмы верхней части лица и проблемы с ухом, а ее подруга — гематомы по всему телу. Домой Екатерина вернулась на скорой и описала ситуацию представителям клуба, они назвали произошедшее «вопиющей некомпетентностью» и пообещали уволить виновных. Пострадавшие уже обратились в полицию с заявлением.

Ранее охранники клуба в Барнауле избили посетителя, который перебрал с алкоголем.