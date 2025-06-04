Умерла сенатор Совфеда от Мурманской области Татьяна Сахарова

На 52-м году жизни скончалась сенатор от Мурманской области Сахарова

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла на 52-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщили ее близкие в Telegram-канале.

«Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах», — говорится в посте.

Сахаровой не стало 4 июня 2025 года. Родственники не стали раскрывать, с какой именно болезнью боролась сенатор продолжительное время. О дате и месте прощания они пообещали сообщить позже.

Сахарова являлась зампредом комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и представляла в Совфеде Мурманскую областную думу. В апреле 2025 года сенатор возглавила Мурманское региональное отделение Российского экологического общества.

3 июня стало известно о смерти известного композитора Евгения Доги. Его не стало в возрасте 88 лет.

Дога написал музыку к более чем 200 фильмам, включая «Мой ласковый и нежный зверь». Он работал в том числе с «Мосфильмом», Киностудией имени М. Горького, «Ленфильмом» и другими киностудиями. Причина его смерти не называется.

Ранее скончался легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич.