Скончался легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич

МО Белоруссии: в возрасте 97 лет умер советский разведчик Геннадий Юшкевич

На 98 году жизни скончался легендарный советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич. Об этом сообщили в Telegram-канале минобороны Белоруссии.

В ведомстве родным ветерана Великой Отечественной войны выразили соболезнования.

«До самого последнего дня Геннадий Владимирович принимал активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, участвовал в республиканских и региональных мероприятиях, демонстрируя силу духа истинного патриота», — сказано в сообщении.

Геннадий Владимирович удостоен орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степени, ордена Славы 3-й степени, рассказали в ведомстве. Также в 2010 году Геннадий Юшкевич был зачислен в ряды почетных солдат 5-й отдельной бригады специального назначения.

В прошлом году в возрасте 64 лет ушел из жизни Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский. Он был самым титулованным военным летчиком России.

Ранее сообщалось о кончине конструктора российских ракетных комплексов Олега Мамалыга.