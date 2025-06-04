Синоптик: Сибирь и Черноморское побережье этим летом поменялись погодой

В этом году лето началось с необычной погоды – в Сибири температура воздуха превысила показатели курортов Черного моря. По сути, регионы поменялись погодой, и в ближайшее время эта тенденция сохранится, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

До конца текущей недели в Новосибирске, Омске и Барнауле будет намного теплее, чем в Сочи и Геленджике. Так, в Барнауле и Новосибирске ожидается от +27 до +30 градусов, в Геленджике и Сочи – около +20…+23 градусов. Фактически, это означает, что юг Сибири и Черноморское побережье Кавказа этим летом поменялись местами, отметил синоптик. Он пообещал, что вскоре ситуация изменится.

«В субботу в Омске ждем понижения температуры на 8-9 градусов. В воскресенье похолодание с грозами придет и в Новосибирск, может, даже с градом и штормовым ветром», — отметил Шувалов.

На побережье Черного моря в эти же дни начнет теплеть, температура воздуха в выходные достигнет +26…+28 градусов, заключил синоптик.

Напомним, накануне Шувалов сообщил, что в течение всей текущей недели в столичном регионе будет постепенно расти температура воздуха, и уже к будущему понедельнику перешагнет отметку в +30 градусов. При этом грозовой фронт принесет в Москву и Подмосковье ливни и грозы, а резкие перепады могут вызвать шквалистое усиление ветра.

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