Россиян предупредили о переносе открытия купального сезона в Сочи и Крыму

В этом году на курортах Черного моря затягивается старт открытия купального сезона – его перенесли на начало июня. Это связано с тем, что в Сочи и на юге Крыма температура воздуха ниже климатической нормы, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Что касается купального сезона на южных курортах России, нам еще предстоит подождать. К сожалению, юг идет пока с опозданием по сравнению с климатическим графиком», — отметил специалист.

По его мнению, задержаться начало купального сезона может на неделю, но точнее можно будет сказать в начале июня.

До этого отмечалось, что купальный сезон на Черноморском побережье начнется не раньше конца мая — начала июня, хотя и в этом время вода еще будет холодной, так как температура воздуха пока остается аномально низкой.

Ранее стало известно, что купальный сезон в Турции оказался под угрозой из-за возвращения «кошмара Мраморного моря».