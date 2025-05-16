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Россиян предупредили о переносе открытия купального сезона в Сочи и Крыму

Синоптик Шувалов: купальный сезон в Сочи и Крыму откладывается из-за погоды
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

В этом году на курортах Черного моря затягивается старт открытия купального сезона – его перенесли на начало июня. Это связано с тем, что в Сочи и на юге Крыма температура воздуха ниже климатической нормы, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Что касается купального сезона на южных курортах России, нам еще предстоит подождать. К сожалению, юг идет пока с опозданием по сравнению с климатическим графиком», — отметил специалист.

По его мнению, задержаться начало купального сезона может на неделю, но точнее можно будет сказать в начале июня.

До этого отмечалось, что купальный сезон на Черноморском побережье начнется не раньше конца мая — начала июня, хотя и в этом время вода еще будет холодной, так как температура воздуха пока остается аномально низкой.

Ранее стало известно, что купальный сезон в Турции оказался под угрозой из-за возвращения «кошмара Мраморного моря».

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