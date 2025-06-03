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Москву и Подмосковье накроют грозы, ливни и сильная жара

Синоптик Шувалов: Москву и область накроют 32-градусная жара, ливни и грозы
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Максим Блинов/РИА «Новости»

В течение всей текущей недели в столичном регионе будет постепенно расти температура воздуха, и уже к будущему понедельнику перешагнет отметку в +30 °C. При этом грозовой фронт принесет в Москву и Подмосковье ливни и грозы, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

К четвергу и пятнице воздух прогреется до +25…+27 °C, а в выходные – до +27…+29 °C. По словам синоптика, это будет «подготовительным этапом» к предстоящему «прыжку» в жару на грядущей неделе.

С понедельника Москва и Московская область окажутся в теплом секторе циклона, что приведет к росту температуры воздуха до +32 °C. После этого столичный регион накроет грозовой фронт – уже во вторник из-за него начнутся ливни и грозы, а температура воздуха опустится до +23…+24 °C, сообщил Шувалов. Такие резкие перепады могут вызвать шквалистое усиление ветра, предупредил он.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о жаркой погоде в четырех округах РФ в ближайшие дни. По словам синоптика, температура выше +30°C ожидается в регионах Поволжья и на Урале. Также на 7°C теплее нормы будет в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Ранее юрист напомнил о правах сотрудников и особых условиях труда в жаркую погоду.

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