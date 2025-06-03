Россиянам рассказали, что лучше для похудения — бег или велосипед

Врач Демьяновская: бег не подходит при проблемах со спиной и коленями

У бега и велоспорта есть свои плюсы и минусы, поэтому выбирать активность следует в зависимости от возраста и состояния здоровья. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Бег, по ее словам, задействует все группы мышц и тренирует сердечно-сосудистую систему, однако дает осевую нагрузку на суставы и позвоночник, поэтому не подходит для людей с избыточным весом.

«Велоспорт в этом плане более щадящий, он практически исключает ударную нагрузку и больше подходит для людей, у которых есть проблемы с коленями и спиной. При этом он, так же как и бег, тренирует выносливость, укрепляет сердечную мышцу и помогает поддерживать физическую форму», — рассказала врач.

При этом она посоветовала дополнять велоспорт другими тренировками, поскольку он мало задействует мышцы верхней части тела.

До этого Демьяновская перечислила главные отличия велотренажера от велосипеда. Занятия на последнем, по ее словам, менее предсказуемы, особенно в незнакомой местности. Кроме того, из-за неровностей дороги создается ударная нагрузка на позвоночник и суставы.

Велотренажер при этом выигрывает в безопасности и контроле нагрузки. Он больше, чем велосипед, подходит для людей с заболеваниями суставов, так как минимизирует вибрацию, отметила специалист.

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