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Общество
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Китай решил закупить сотни самолетов Airbus

Bloomberg: Китай намерен закупить 300 самолетов Airbus в Нидерландах
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Kevin Hackert/Shutterstock/FOTODOM

Китайские власти собираются приобрести порядка 300 самолетов у корпорации аэрокосмической промышленности Airbus SE в Нидерландах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Китай рассматривает возможность размещения заказа на сотни самолетов Airbus SE уже в следующем месяце <...>. Сделка может включать в себя около 300 самолетов как узко-, так и широкофюзеляжных моделей», — говорится в материале.

Всего КНР может закупить до 500 самолетов, уточнил изданию один из источников.

В апреле китайские авиакомпании поставили на паузу прием американских самолетов Boeing из-за взаимных импортных тарифов США. 13 мая сообщалось, что Китай снял этот запрет. При этом восстановление поставок самолетов, считает Bloomberg, может оказаться недолгим, если тарифная война не будет разрешена в течение трехмесячного перерыва.

Ранее в США объявили о создании лайнера для трансатлантических перелетов.

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