В Китае начали отказываться от Boeing

Китайские авиакомпании поставили на паузу прием американских самолетов Boeing из-за взаимных импортных тарифов США, пишет агентство РИА Новости с ссылкой на данные «Дии цайцзин».

По данным источников, один из готовящихся к передаче самолетов Boeing 737 Max вылетел из центра финальной комплектации Boeing в Чжоушане и направился в Сиэтл, обратно на основной завод по сборке компании. В китайском центре ведется внешняя окраска бортов и передача Boeing 737 MAX.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что из-за обострения торговой войны, которая разгорелась между двумя крупнейшими экономиками, самолет Boeing, предназначенный для Xiamen Air, отправился обратно в Гуам.

В первой половине апреля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер. Эксперт также отметила, что США не стали вводить пошлины на импорт из России, поскольку объем торговли между двумя странами и так остается небольшим.

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.