Bloomberg сообщил, что Китай снял запрет на поставки самолетов Boeing

Китай снял действовавший месяц запрет на поставку авиакомпаниям самолетов Boeing после прорыва в торговых переговорах с США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Китайские чиновники на этой неделе сообщили отечественным перевозчикам и государственным учреждениям, что поставки самолетов американского производства могут возобновиться. Авиакомпаниям предоставлена ​​свобода организовывать поставки по собственному графику и на собственных условиях, добавил один из источников агентства.

Возобновление поставок в Китай станет немедленным стимулом для Boeing. Оттепель наступила, когда две крупнейшие экономики мира согласились на тарифное перемирие — США снизили пошлины в размере 145% на большую часть китайского импорта до 30% на 90 дней. Китай согласился сократить свои 125% пошлины на американские товары до 10% и отменить другие контрмеры, принятые против США с 2 апреля.

Восстановление поставок самолетов, считает Bloomberg, может оказаться недолгим, если тарифная война не будет разрешена в течение трехмесячного перерыва.

21 апреля Китай приостановил прием самолетов Boeing из-за взаимных импортных тарифов США.

Ранее Трамп отреагировал на отказ Китая от самолетов Boeing.