Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg сообщил, что Китай снял запрет на поставки самолетов Boeing

Bloomberg: Китай снял запрет на поставки Boeing после торгового перемирия с США
close
Максим Блинов/РИА Новости

Китай снял действовавший месяц запрет на поставку авиакомпаниям самолетов Boeing после прорыва в торговых переговорах с США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Китайские чиновники на этой неделе сообщили отечественным перевозчикам и государственным учреждениям, что поставки самолетов американского производства могут возобновиться. Авиакомпаниям предоставлена ​​свобода организовывать поставки по собственному графику и на собственных условиях, добавил один из источников агентства.

Возобновление поставок в Китай станет немедленным стимулом для Boeing. Оттепель наступила, когда две крупнейшие экономики мира согласились на тарифное перемирие — США снизили пошлины в размере 145% на большую часть китайского импорта до 30% на 90 дней. Китай согласился сократить свои 125% пошлины на американские товары до 10% и отменить другие контрмеры, принятые против США с 2 апреля.

Восстановление поставок самолетов, считает Bloomberg, может оказаться недолгим, если тарифная война не будет разрешена в течение трехмесячного перерыва.

21 апреля Китай приостановил прием самолетов Boeing из-за взаимных импортных тарифов США.

Ранее Трамп отреагировал на отказ Китая от самолетов Boeing.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами