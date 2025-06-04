Врач объяснила, чем опасны обнаруженные в мясных полуфабрикатах листерии

В Алтайском крае специалисты испытательной лаборатории обнаружили в четверти мясных полуфабрикатов на прилавках местных магазинов патогенов – возбудителей листериоза. Это опасные бактерии, которые попадают в организм человека через мясные и молочные продукты, а защититься от них можно только с помощью тщательной термообработки, рассказала 360.ru врач-терапевт высшей квалификации, директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа.

Патогены нашли в маринованном мясе, пельменях и фарше. По словам врача, листериоз обитает на почве и попадает в продукты через траву, которую едят животные. Причем заразиться можно, даже не употребляя продукт, — достаточно его потрогать руками. Если на коже есть повреждения, царапины, то бактерии проникнут в организм.

Протекает заболевание у всех по-разному – это зависит от крепости организма конкретного человека, отметила Лапа.

«У здоровых людей, у которых иммунитет работает хорошо, ничего страшного не произойдет. Первичная атака может остановить и уничтожить эту палочку, она не останется в организме и не будет вызывать тяжелые последствия», — пояснила медик.

При этом у других людей, по ее словам, болезнь может протекать крайне тяжело, с интоксикацией, тонзиллитом. У человека могут начаться менингит, судороги, появиться симптомы менингококковой инфекции и лимфаденита. Лечат заболевание с помощью антибиотиков, противовоспалительных и противотоксических средств, проводят пациентам детоксикацию. Длится лечение достаточно долго, предупредила терапевт.

По ее словам, основное правило профилактики заражения листериозом – это тщательная термическая обработка мясных продуктов.

«Сырую пищу никогда употреблять не нужно», — заключила врач.

Напомним, до этого в продукции российских производителей нашли мясной клей и сальмонеллу. Так, в индейке производителя ООО «Индюшкин двор» было обнаружено превышение лекарственного препарата монензина, а в ветчине «Владимирского стандарта» были выявлены следы противовоспалительного медикамента — диклофенака. В молочных сосисках АО «Сочинский мясокомбинат» нашли следы использования ферментного препарата трансглютаминазы (мясной клей, который снижает себестоимость производства мясной продукции), а в курином шницеле от ОАО «Волжанин» была обнаружена сальмонелла.

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