На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, чем опасны обнаруженные в мясных полуфабрикатах листерии

Врач Лапа: возбудители листериоза размножаются в мясных и молочных продуктах
close
Depositphotos

В Алтайском крае специалисты испытательной лаборатории обнаружили в четверти мясных полуфабрикатов на прилавках местных магазинов патогенов – возбудителей листериоза. Это опасные бактерии, которые попадают в организм человека через мясные и молочные продукты, а защититься от них можно только с помощью тщательной термообработки, рассказала 360.ru врач-терапевт высшей квалификации, директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа.

Патогены нашли в маринованном мясе, пельменях и фарше. По словам врача, листериоз обитает на почве и попадает в продукты через траву, которую едят животные. Причем заразиться можно, даже не употребляя продукт, — достаточно его потрогать руками. Если на коже есть повреждения, царапины, то бактерии проникнут в организм.

Протекает заболевание у всех по-разному – это зависит от крепости организма конкретного человека, отметила Лапа.

«У здоровых людей, у которых иммунитет работает хорошо, ничего страшного не произойдет. Первичная атака может остановить и уничтожить эту палочку, она не останется в организме и не будет вызывать тяжелые последствия», — пояснила медик.

При этом у других людей, по ее словам, болезнь может протекать крайне тяжело, с интоксикацией, тонзиллитом. У человека могут начаться менингит, судороги, появиться симптомы менингококковой инфекции и лимфаденита. Лечат заболевание с помощью антибиотиков, противовоспалительных и противотоксических средств, проводят пациентам детоксикацию. Длится лечение достаточно долго, предупредила терапевт.

По ее словам, основное правило профилактики заражения листериозом – это тщательная термическая обработка мясных продуктов.

«Сырую пищу никогда употреблять не нужно», — заключила врач.

Напомним, до этого в продукции российских производителей нашли мясной клей и сальмонеллу. Так, в индейке производителя ООО «Индюшкин двор» было обнаружено превышение лекарственного препарата монензина, а в ветчине «Владимирского стандарта» были выявлены следы противовоспалительного медикамента — диклофенака. В молочных сосисках АО «Сочинский мясокомбинат» нашли следы использования ферментного препарата трансглютаминазы (мясной клей, который снижает себестоимость производства мясной продукции), а в курином шницеле от ОАО «Волжанин» была обнаружена сальмонелла.

Ранее врач рассказала, какие болезни россияне могут подхватить на дачном участке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами