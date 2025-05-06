Врач рассказала, какие болезни россияне могут подхватить на дачном участке

После зимы дачный участок – это достаточно опасное место, которое грозит заражением инфекционными, кишечными и другими заболеваниями. Дачникам важно знать, какие меры помогут им не подхватить заразу, а также срочно обращаться за медицинской помощью при подозрительных симптомах, рассказала 360.ru профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области Елена Мескина.

В первую очередь россиянам советуют защититься от столбняка – это острое инфекционное заболевание, при котором бактерии поражают нервную систему, что грозит мучительными спазмами мышц, судорогами и летальным исходом. Подцепить болезнь можно, к примеру, при земляных работах, так как бактерии живут в почве, навозе, кишечнике животных. Инкубационный период длится от трех дней до трех недель, а главная защита от болезни – это вакцинация.

«Все люди, которые 10 и более лет не вакцинировались, должны получить прививку против столбняка, прежде чем выезжать на дачу», — подчеркнула Мескина.

В случае если прививки нет, а во время работы на даче человек поранился, нужно обработать рану и срочно обратиться к врачу, добавила она.

Также есть угроза заразиться листериозом, который вызывают бактерии, живущие на растениях и в земле. Симптомы заболевания напоминают грипп, часто у больного увеличиваются узлы в печени и селезенке, начинается диарея. Для беременных женщин это особенно опасная болезнь, грозящая выкидышем или менингитом, сепсисом у ребенка. Важно срочно обратиться к врачу при первых симптомах – он назначит пациенту антибактериальную терапию. Мескина также призвала россиян осторожно относиться к земляным работам, мыть чаще руки, менять после огорода одежду.

Среди распространенных заболеваний, которыми можно заразиться на даче, инфекционист назвала и гельминтозы, в том числе энтеробиоз, аскаридоз, токсокароз. Заразиться можно через землю или растения – например, зелень. У человека при этом сначала появляются симптомы кишечной инфекции, тошнота, сонливость, апатия.

«Если действительно нарушается качество жизни, то будет полезно сдать анализ на глисты после земляных работ», — посоветовала врач, призвав также не забывать тщательно мыть и обрабатывать руки, овощи, фрукты, зелень и ягоды с огорода.

Опасные заболевания распространяют также клещи – например, боррелиоз и клещевой энцефалит, поэтому важно носить закрытую одежду и использовать репелленты. Кроме того, дачникам следует защититься от кишечных инфекций – пить только чистую, кипяченую воду, мыть руки и все продукты питания с огорода, заключила инфекционист.

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