В США обнаружили тайник с оружием, броней и нацистской атрибутикой

Сотрудники ФБР обнаружили тайник с оружием, броней и нацистской атрибутикой в одном из домов Сиэтла, сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, тайник был обнаружен во время рейда в одном из домов в штате Вашингтон. Силовики нашли помимо прочего пулемет и гранатометы. Ордер на обыск был выдан в связи с расследованием ФБР нападения на объединенной базе Льюис-Маккорд к северу от Олимпии.

«Отдел уголовных расследований армии США обратился за помощью ... , когда специальная группа ФБР по оружию и тактике проводила обыск в Лейси (город в округе Терстон, штат Вашингтон. — «Газета.Ru»)», — поделился шериф округа Терстон Дерек Сандерс.

По его словам, два человека были арестованы и доставлены в тюрьму округа Терстон.

До этого телеканал CBS сообщал, что оперативники ФБР обнаружили при аресте мужчины в штате Вирджиния крупнейший в истории бюро тайник со взрывчаткой — в тайнике было обнаружено более 150 готовых к использованию самодельных взрывных устройств.

Ранее директор ФБР назвал инцидент в штате Колорадо террористической атакой.