Ученые выяснили, насколько точно фитнес-часы измеряют показатели здоровья

Умные часы Apple Watch надежно измеряют пульс и шаги, но почти на 30% ошибаются при подсчете сожженных калорий. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Миссисипи, которые проанализировали десятки исследований и сравнили данные смарт-часов с эталонными медицинскими приборами. Работа опубликована в журнале Physiological Measurement (PM).

Исследователи проанализировали 56 научных работ, в которых проверялась точность Apple Watch в трех показателях: частоте сердцебиения, количестве шагов и расходе энергии.

Результаты показали, что часы хорошо справляются с измерением пульса — средняя ошибка составила всего 4,43%, и неплохо считают шаги (8,17%). Но когда дело доходит до оценки затраченных калорий, точность падает: средняя ошибка достигала почти 28%.

«Если люди используют эти устройства для контроля тренировок или состояния здоровья, то данные должны быть точными. Иначе возможны перегрузки или ложные представления о своей форме», — объяснил Чо.

Ошибки в подсчете калорий были зафиксированы у пользователей всех возрастов и физической подготовки, вне зависимости от модели часов и типа активности — будь то ходьба, бег, езда на велосипеде или комбинированные упражнения.

Тем не менее, авторы подчеркивают, что Apple Watch могут быть полезны в повседневной жизни, например, для отслеживания активности после операций. Но полагаться на них как на медицинский инструмент не стоит.

«Это отличный помощник, который помогает поддерживать мотивацию и следить за привычками. Но не стоит воспринимать каждую цифру как истину в последней инстанции — особенно в отношении калорий», — заявил Кан.

Исследователи также отметили, что с выходом новых моделей точность постепенно увеличивается. Это говорит о том, что компания работает над улучшением сенсоров и алгоритмов.

«Мы надеемся, что наши выводы помогут не только пользователям, но и разработчикам, которым важно знать, где есть слабые места. Это поможет сделать носимую электронику еще полезнее — как для обычных людей, так и для врачей», — подытожил Кан.

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