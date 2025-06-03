4 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

4 июня любители активного образа жизни отмечают Всемирный день бега, а хозяева корги — праздник в честь своих питомцев. В России в этот день поздравляют крановщиков, в Нидерландах — бабушек и дедушек, а в США обнимаются с кошками. Какие еще праздники и исторические события пришлись на 4 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 4 июня

Всемирный день бега

Ежегодно в первую среду июня миллионы людей отмечают Всемирный день бега — праздник, посвященный радости движения и здоровому образу жизни. В 2025 году он выпадает на 4 июня. Событие зародилось в США, а в 2016 году приобрело международный статус. Традиции праздника включают участие в различных беговых мероприятиях: марафонах, кроссах, эстафетах и даже костюмированных забегах.

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Международный день невинных детей — жертв агрессии

Учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году, этот день призван привлечь внимание к страданиям детей, ставших жертвами физического, психического и эмоционального насилия в условиях вооруженных конфликтов. Первоначально день был посвящен памяти детей, пострадавших в ходе Ливанской войны 1982 года, но со временем его значение расширилось. Сегодня дата посвящена детям, подвергшимся агрессии по всему миру. В этот день проводятся мероприятия, направленные на защиту прав детей и поддержку пострадавших.

Международный день корги

Праздник, посвященный очаровательной породе собак — корги, — был инициирован в 2019 году группой энтузиастов из Омахи, США. Цель даты — не только отметить популярность и привлекательность корги, но и привлечь внимание к вопросам ответственного содержания и спасения этих собак от недобросовестных хозяев. В рамках празднования проводятся благотворительные мероприятия, встречи владельцев корги и акции по сбору средств для приютов.

Интересный факт Любовь к корги была характерна для королевы Елизаветы II, которая за свою жизнь владела более чем 30 собаками этой породы, что способствовало их популярности во всем мире.

День машиниста грузоподъемного крана в России

4 июня 2014 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана». С тех пор представители профессии отмечают День машиниста грузоподъемного крана, или День крановщика. Сегодня крановщик — востребованная работа, такие специалисты нужны на стройках, заводах, в портах, особенно в крупных городах и промышленных регионах. Профессия требует крепких нервов, опыта и строгого соблюдения техники безопасности.

Какие праздники и памятные даты отмечают 4 июня в других странах

День дедушки и бабушки — Нидерланды. Праздник был учрежден для признания важности роли, которую играют бабушки и дедушки в жизни своих внуков, а также для укрепления межпоколенческих связей. Он еще не получил широкого распространения, но постепенно завоевывает популярность в голландском обществе.

День национального единства — Венгрия. Праздник был учрежден в 2010 году в память о подписании Трианонского договора 4 июня 1920 года. Этот документ завершил Первую мировую войну для Венгрии, но привел к потере более двух третей ее территории и населения. Праздник подчеркивает единство всех венгров, независимо от их места проживания, и служит напоминанием о важности сохранения национальной идентичности и культуры.

День «Обнимите свою кошку» — США. Неофициальный праздник, призывающий проявить любовь и ласку к своему питомцу. Но не стоит трактовать его название как призыв к немедленному действию: отношение животного к тактильным проявлением чувств сильно зависит от его темперамента. В любом случае, сегодняшняя дата — хороший повод поддержать приюты для животных и задуматься о том, чтобы подарить новый дом нашим четвероногим друзьям.

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Церковные праздники 4 июня

День памяти святого мученика Василиска Команского

Святой мученик Василиск был племянником святого мученика Феодора Тирона и пострадал за веру во Христа в начале IV века во время гонений при императоре Максимиане Галерии. После мученической смерти своих братьев Евтропия и Клеоника Василиск попал в темницу в городе Амасии. Во сне ему явился Господь, предсказав мученическую кончину в Команах Понтийских (территория современной Турции).

По пути в Команы святого Василиска привязали к сухому дереву под палящим солнцем. Он молился, и по его молитве произошло чудо: земля затряслась, из скалы забил источник, а сухое дерево зазеленело. Пораженные воины освободили мученика. В Команах правитель Агриппа потребовал от Василиска принести жертву языческим богам. Мученик отказался, и тогда его повели на капище (языческое святилище), где по его молитве с неба сошел огонь и уничтожил идолов. После этого святому Василиску отсекли голову, а тело бросили в реку. Христиане выкупили его останки и тайно похоронили. Позже на месте его погребения была построена церковь, и по молитвам святого стали совершаться исцеления.

День памяти праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца

О жизни праведного Иакова Боровичского почти ничего не известно, его посмертное прославление связано с чудесным событием, произошедшим около 1540 года. На третий день после Пасхи к селению Боровичи (территория современной Новгородской области) по реке Мсте против течения приплыла большая льдина, на которой стоял открытый дубовый гроб с телом юноши. Местные крестьяне трижды отталкивали льдину от берега, но она каждый раз возвращалась. Ночью старейшинам села явился во сне юноша, сказав: «Я такой же христианин, как и вы. Не гоните меня. Мое имя Иаков, я получил имя в честь святого Иакова, брата Господня». После этого мощи поместили в часовне, а в 1544 году перенесли в местный монастырь. Считается, что они обладают целительной силой. В 1657 году патриарх Никон перенес часть мощей святого Иакова в Иверский монастырь на Валдае.

4 июня Русская православная церковь также чтит память • мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского;

• святых отцов II Вселенского Собора;

• священномученика Михаила Борисова, пресвитера.

Народные праздники и приметы 4 июня

Соловьиный день (Василисков день, Василиса Соловьиха)

4 июня по народному календарю отмечается Соловьиный день, также известный как Василисков день или день Василисы Соловьихи. Праздник связан с именем святого мученика Василиска Команского. В народных верованиях этот день ассоциировался с цветком василька и мифическим существом — василиском, что отражено в различных названиях праздника. С утра было принято слушать пение соловьев, считалось, что это приносит удачу и задает тон всему дню. Девушки плели венки из березовых веток и бросали их в воду: если венок не тонул — будет счастье, если тонул — жди беды.

В этот день существовал запрет на некоторые сельскохозяйственные работы: считалось, что посеянное принесет лишь сорняки. Также верили, что в этот день нельзя свистеть — якобы это могло привлечь в дом нечистую силу.

Ярило Мокрый (Троян)

Ярило Мокрый, также известный как Троян, — древнеславянский праздник, символизирующий переход от весны к лету. Считалось, что в этот день бог Троян одержал победу над Черным Змеем, что принесло тепло и плодородие земле. Люди в этот день поминали предков и изготавливали обереги для защиты от нечистой силы. Девушки и женщины проводили обряд «опахивания» деревни, оберегая ее от злых духов, а также умывались утренней росой для обретения молодости и здоровья. Знахари собирали росу, считая ее целебной.

Приметы

Сильные росы и туманы — к хорошему урожаю.

Пение соловья ночью — к ясной погоде.

Тусклое мерцание звезд с красноватым оттенком — к дождю.

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Какие исторические события произошли 4 июня

1703 год — в Санкт-Петербурге заложен Домик Петра I — первое жилое здание, построенное из сосновых бревен за три дня в 1703 году. Царь Петр I проживал в нем с 1703 по 1708 год, наблюдая за строительством города. Впоследствии вокруг домика была возведена защитная галерея, а в 1930 году он стал музеем, в него можно попасть и сегодня.

1922 год — в издательстве «Рабочая газета» вышло первое иллюстрированное сатирическое приложение, которое позже получило название «Крокодил». Журнал стал популярным изданием в СССР благодаря публикации карикатур и фельетонов и достигал тиража в 6,5 млн экземпляров.

1975 год — The Rolling Stones стала первой западной рок-группой, получившей гонорар за выпуск своих песен в СССР. Советская фирма «Мелодия» выпустила пластинку с четырьмя композициями группы, включая «Paint It, Black» и «Ruby Tuesday».

1989 год — в ночь на 4 июня на перегоне между станциями Аша и Улу-Теляк произошел мощный взрыв газа из-за утечки из продуктопровода. В момент прохождения двух пассажирских поездов взорвалось облако газа, что привело к гибели 575 человек и ранениям у 623 пассажиров. Это стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в истории СССР.

2010 год — американская компания SpaceX успешно осуществила первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал. Ракета вывела на орбиту прототип космического корабля Dragon, что стало важным шагом в развитии коммерческих космических полетов.

close John Raoux/AP

Дни рождения и юбилеи 4 июня

В 1903 году родился Евгений Мравинский — советский дирижер, главный дирижер Ленинградского филармонического оркестра с 1938 по 1988 год. Мравинский также преподавал в Ленинградской консерватории и был удостоен звания народного артиста СССР.

В 1907 году родилась Розалинд Расселл — американская актриса, комедиантка и певица. Она была четырежды номинирована на премию «Оскар» и получила пять премий «Золотой глобус».

В 1910 году родился Кристофер Кокерелл — британский инженер и изобретатель судна на воздушной подушке (ховеркрафта). Он работал в компании Marconi и участвовал в разработке радионавигационных систем во время Второй мировой войны. В 1969 году Кокерелл был посвящен в рыцари за свои заслуги в инженерии.

В 1930 году родился Виктор Тихонов — советский хоккеист и тренер, возглавлявший сборную СССР и клуб ЦСКА. Под его руководством сборная СССР выиграла три олимпийских золота и восемь чемпионатов мира.

Кто отмечает дни рождения

89 лет исполняется Брюсу Дерну — американскому актеру кино и телевидения. Он известен своими ролями в фильме «Великий Гэтсби» (1974) и картине «Небраска», за которую получил премию за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале и номинацию на «Оскар».

close Актриса Анджелина Джоли Global Look Press

50 лет исполняется Анджелине Джоли — американской актрисе, обладательнице двух премий «Оскар», трех «Золотых глобусов» и премии «Тони». Помимо работ в кино, она известна благотворительно и гуманитарной деятельностью: Джоли была специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

40 лет исполняется Евгению Устюгову — российскому биатлонисту и двукратному олимпийскому чемпиону.