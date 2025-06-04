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Общество
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Жители российского города массово пожаловались на отсутствие мобильной связи

Mash: жители Ростова-на-Дону массово жалуются на отсутствие мобильной связи
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Жители Ростова-на-Дону массово пожаловались на отсутствие мобильной связи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Говорят, не могут заказать такси, доставку еды, загрузить приложения», — говорится в публикации.

По информации местных жителей, «все работает только через Wi-Fi».

До этого пресс-служба правительства Севастополя предупреждала, что в городе и северной части Крыма могут возникнуть перебои с мобильной связью.

21 мая жители Московской, Липецкой и Владимирской областей пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. По данным СМИ, россияне заметили технические неполадки в работе сервисов YouTube, TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также мессенджера Telegram.

Согласно информации сервиса Downdetector, на проблемы с мобильным интернетом пожаловались пользователи сотовых операторов Yota, Билайн, МТС, Tele2, а также Мегафон.

Ранее в РФ зафиксировали массовое распространение вируса-криптомайнера Dero.

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