В Крыму предупредили о перебоях с мобильной связью

Власти Севастополя сообщили о возможных перебоях со связью в Крыму

В Севастополе и северной части Крыма могут возникнуть перебои с мобильной связью. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

«По информации оператора связи «Волна Мобайл», в связи с механическим повреждением оптического кабеля в Севастополе и на севере Крыма возможны проблемы с мобильной связью и доступом к интернету», — говорится в сообщении.

Отмечается, что абоненты могут подключиться к резервной сети, найдя ее в настройках вручную. В списке доступных сетей нужно выбрать «25032».

Восстановительные работы на кабеле продолжаются.

21 мая жители Московской, Липецкой и Владимирской областей пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. По данным СМИ, россияне заметили технические неполадки в работе сервисов YouTube, TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также мессенджера Telegram.

Согласно информации сервиса Downdetector, на проблемы с мобильным интернетом пожаловались пользователи сотовых операторов Yota, Билайн, МТС, Tele2, а также Мегафон.

Ранее в РФ зафиксировали массовое распространение вируса-криптомайнера Dero.