Российские вузы проверят на предмет организации экзамена для мигрантов

Минобрнауки проведет проверки в части организации экзамена для мигрантов

Министерство науки и высшего образования РФ в связи с выявленными Следственным комитетом нарушениями в организации экзамена для мигрантов по русскому языку проведет дополнительные проверки. Об этом сообщил РИА Новости замглавы министерства Константин Могилевский.

«Регулярно напоминаем ректорам университетов о персональной ответственности за неукоснительное соблюдение законодательства», — сказал чиновник.

3 июня председатель Государственной думы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что Минобрнауки РФ необходимо принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования иностранцев на знание русского языка.

Также парламентарий заявил, что Минобрнауки необходимо дать оценку действиям руководства вузов по организации незаконной миграции и принять меры по недопущению таких случаев вновь. Он отметил, что неоднократно становилось известно о случаях, когда структурные подразделения вузов оказывались причастны к такой противоправной деятельности.

Ранее в Новосибирске две женщины помогли 400 нелегалам попасть в Россию.