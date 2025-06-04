В Новосибирске задержали подозреваемых в разбойном нападении на завод

МВД по Новосибирской области: двух мужчин задержали после нападения на завод

В Новосибирске задержали двух мужчин по подозрению в разбойном нападении на завод. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по региону.

Отмечается, что охранник завода при нападении не выжил.

«В ночь с 1 на 2 июня двое ранее знакомых жителей Новосибирска в возрасте 34 и 44 лет проникли на территорию одной коммерческой организации, которая расположена на улице Авиастроителей. Целью злоумышленников было хищение строительных инструментов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, один из них ранее работал на предприятии сварщиком. Он решил привлечь своего ранее сидевшего знакомого к хищению инструментов. Мужчины думали, что сторож будет пьян и не заметит проникновения и хищения.

Злоумышленников задержали, в их отношении было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части статьи 105 УК РФ и пунктам «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ.

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