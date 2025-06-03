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Общество
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Россиянка, долго не посещавшая гараж, не обнаружила его на месте

В Омске женщина долго не посещала гараж, и его украл председатель ГСК
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Омске женщина, долго не проверявшая свой гараж, осталась без него. Председатель одного из городских гаражно-строительных кооперативов (ГСК) посчитал его бесхозяйным, эвакуировал и продал. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД России.

В полиции рассказали, что в отделение обратилась 69-летняя жительница Центрального округа с заявлением о краже гаража с 21-й Амурской улицы. Сумму материального ущерба заявительница оценила в 100 тысяч рублей.

При выяснении обстоятельств исчезновения гаража сотрудники МВД выяснили, что неизвестные забрали его на эвакуаторе. Они оперативно выяснили, кто был заказчиком перевозки, и вышли на председателя одного из ГСК.

«Процессом руководил сам председатель. Оперативники задержали 53-летнего мужчину по месту жительства на той же улице 21-й Амурской. На допросе он рассказал, что решился на хищение, поскольку посчитал гараж бесхозным. С его продажи мужчина выручил 80 000 рублей», — уточнили в ведомстве.

Против омича возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Изъятый гараж возвращен владелице.

Ранее в Краснодарском крае во время уборки за гаражами нашли 70 снарядов времен ВОВ.

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