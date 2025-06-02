В Новосибирске почтальон украл у пенсионеров почти 300 тысяч рублей, чтобы отдать долги

В Новосибирске почтальон, воровавший деньги у пенсионеров, отделался условным сроком, обвиняемый успел украсть почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области.

Бывший сотрудник почтового отделения решил поправить свое финансовое положение за счет пенсионеров. С апреля 2023 года почтальон, задолжавший друзьям и знакомым крупные суммы, воровал деньги, предназначенные на выплату пенсий. Общий ущерб составил 261 тысячу рублей.

Когда о хищениях стало известно, мужчину осудили, он получил 2,5 года лишения свободы условно, но нанесенный потерпевшим ущерб так и не возместил. Заочным решением с осужденного в пользу АО «Почта России» взыскали украденные средства.

До этого сообщалось, что в Томске мужчина обокрал сожительницу-почтальона и украл деньги пенсионеров. Он выкрал у возлюбленной ключи, проник в отделение почты и похитил 800 тысяч рублей. Злоумышленника задержали, половину денег он успел потратить на личные нужды.

Ранее в Керчи почтальон украла у пенсионерки еду и деньги.