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Общество
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Стало известно, у скольких россиян есть подработки

«КП»: у 32% россиян есть подработки
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ImYanis/Shutterstock/FOTODOM

Почти треть (32%) россиян имеют подработку помимо основной работы. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,7 тыс. человек.

Некоторые из них берут дополнительные смены и задачи на основной работе, другие — подрабатывают по другому профилю в свободное время.

«У меня всю жизнь была вторая работа. А как с одной выживать, денег ни на что бы не хватило», — отметила одна респондентка.

При этом 65% опрошенных ответили, что у них нет подработок. По их мнению, с хорошим образованием можно найти подходящую работу. Кто-то добавил, что чрезмерная работа может негативно сказаться на здоровье.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что в разные периоды их жизни им приходилось подрабатывать. Некоторые берут дополнительную работу в праздники или в отпуске.

Исследование аналитиков сервиса коммуникаций Контур.Толк, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство россиян совмещают несколько работ — 87% признались, что у них есть дополнительная занятость. Такой ритм сказывается не только на личной жизни, но и на самочувствии: лишь треть участников опроса (34%) сообщили, что не сталкиваются с трудностями из-за подработок.

Ранее россиян предупредили о популярных «летних» схемах мошенников.

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