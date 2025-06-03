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Общество
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В Минэнерго РФ рассказали о ситуации со светом в Запорожской и Херсонской областях

В Запорожской и Херсонской областях полностью восстановили энергоснабжение
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Запорожской и Херсонской областях полностью восстановили энергоснабжение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики России.

«Благодаря слаженной работе энергетиков электроснабжение всех потребителей к настоящему моменту полностью восстановлено. Для участия в аварийно-восстановительных работах были привлечены дополнительные бригады из соседних регионов», — сообщили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что продолжат координировать работу предприятий электроэнергетики и региональных органов власти, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в новых регионах России.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более 220 тысяч жителей региона остались без электроснабжения из-за атак ВСУ.

В МЧС рассказывали, что на помощь жителям двух регионов прибыли волонтеры, которые развернули в Мелитополе пункты выдачи питьевой воды, продуктов питания и средств личной гигиены. Там же жителям оказывали необходимую информационную поддержку, добавили в ведомстве.

Ранее в Мелитополе произошли взрывы.

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