Врач предупредил о серьезной опасности чрезмерного потребления соли

Чрезмерное потребление соленой еды может привести к опасным последствиям для здоровья. Об этом kp.ru рассказал автор книги «Мифы и легенды гастроэнтерологии», кандидат медицинских наук, опытный врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов.

«Употребляемая регулярно очень соленая пища повышает скорость деления клеток желудка, а это всегда риск «поломок» в клетке и развития рака», — пояснил специалист.

Он уточнил, что безопасной суточной нормой является 5 г или одна чайная ложка соли. Опасность также представляет потребление более 25 г или шести ложек сахара, предупредил врач. Это может увеличить нагрузку на организм и стать пусковым фактором для болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и не только.

Нефролог Габриэль Лапман до этого говорил, что переизбыток животного белка, соленые продукты и газированные напитки могут ослабить здоровье почек. По словам эксперта, людям с поврежденными почками в первую очередь следует отказаться от газированных напитков. Он сослался на данные Национального института здравоохранения США (NIH), согласно которым фосфор — важный для организма минерал — может наносить вред почкам. Врач уточнил, что речь идет о фосфоре в искусственном виде, содержащемся, например, в газировке.

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