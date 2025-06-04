Стало известно о задержании топ-менеджеров ПАО «Химпром»

Двое топ-менеджеров ПАО «Химпром» Алексей Федотов и Евгений Герасимов задержаны по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, Федотов является бывшим коммерческим директором компании, а Герасимов — действующим.

Евгений Герасимов также являлся министром промышленности и энергетики Республики Чувашия.

«Основное внимание сотрудников, предварительно, привлек тот факт, что «Химпром» увеличил производство гипохлорита кальция с 18,5 до 37 тысяч тонн в год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организация является единственным производителем гипохлорита кальция в России.

До этого столичные суды и следственный орган наложили арест на активы бывшего директора структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова.

Обеспечительные меры были наложены на недвижимость, денежные средства, ювелирные украшения и другие активы бывшего топ-менеджера. Общая сумма арестованного имущества составила более 284,4 млн рублей.

Ранее суд арестовал замминистра природных ресурсов Кубани по делу о мошенничестве.