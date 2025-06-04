В России могут запретить один вид популярной упаковки

В России до 2030 года могут запретить небольшие саше-пакеты из полимеров. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

«Работа по запрету отдельных видов сложноизвлекаемых и сложноперерабатываемых видов упаковки ведется для того, чтобы минимизировать захоронение отходов. Мы рассматриваем к 2030 году расширение списка упаковки, производство которой гипотетически пойдет под запрет. Речь идет в том числе о саше-пакетах из полимерных материалов — прямоугольных или квадратных порционных пакетах размером до 80 мм», — сказал замминистра.

По его словам, после утраты потребительских свойств этот вид упаковки не востребован на рынке вторичных ресурсов. Это связано с тем, что практически полностью отсутствует возможность извлечения таких саше-пакетов из общего потока отходов. Кроме того, отсутствует экономическая целесообразность их переработки из-за значительного загрязнения органическими отходами. При этом, как отметил Буцаев, при замене на биоразлагаемые материалы данные упаковки можно будет утилизировать в составе органических отходов методом компостирования.

В конце мая сообщалось, что Минприроды РФ может ввести ограничения на использование полистирольной упаковки для пищевой продукции, включая упаковку для куриных яиц.

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