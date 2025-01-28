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В России научились превращать коробки от молока и сока в сырье для кремов и лекарств

ПНИПУ: создан способ переработки упаковки тетрапак в порошковую целлюлозу
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Fernando Avendano/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод переработки упаковки типа тетрапак в порошковую целлюлозу, что открывает новые возможности для вторичного использования этого сложного многослойного материала. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Упаковка тетрапак, широко используемая для молока, соков и других продуктов, состоит из картона (75%), полиэтилена (20%) и алюминиевой фольги (5%). Ее сложная структура делает утилизацию дорогостоящей и трудоемкой. В России лишь несколько предприятий способны обрабатывать такие отходы, превращая их в гофрокартон или бумажные изделия.

В ПНИПУ предложили новый подход: они выделили волокнистую часть упаковки с помощью аэродинамического аппарата, который измельчает материал, не повреждая структуру волокон. Затем волокна отбеливали химическими реагентами, добиваясь белизны 80%, что соответствует стандартам для пищевой порошковой целлюлозы.

Порошковая целлюлоза широко используется в производстве зубных паст, кремов, лекарств, а также как сорбент и фильтрующий материал. Ее получение из упаковки тетрапак не только снижает количество отходов, но и расширяет возможности вторичного использования материала.

«Наша технология позволяет перерабатывать тетрапак в ценный продукт, который не уступает по качеству целлюлозе из древесины», – отметили исследователи.

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