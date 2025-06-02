В Китае самолет развернулся в небе из-за взорвавшегося пауэрбанка

MIrror: самолет в Китае вернулся в аэропорт вылета из-за взрыва пауэрбанка

В Китае развернули пассажирский самолет из-за взрыва пауэрбанка и задымления в салоне, пишет Mirror.

Рейс China Southern Airlines CZ6850, следовавший из Ханчжоу в Шэньчжэнь, был экстренно возвращен вскоре после взлета из-за возгорания пауэрбанка. Всего через 15 минут после вылета пассажиры заметили дым, поднимавшийся из багажной полки.

По словам очевидцев, когда черный дым начал заполнять салон, стюардесса прибежала с небольшим огнетушителем в руках, пока некоторые из пассажиров поддались панике.

Пилоты принял решение развернуть самолет и благополучно посадил его в международном аэропорту Ханчжоу. Представитель авиакомпании сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Экипаж действовал профессионально и оперативно устранил угрозу безопасности. Рейс немедленно вернулся обратно для обеспечения безопасности пассажиров», — говорится в сообщении.

China Southern Airlines напомнила пассажирам о правилах перевозки внешних аккумуляторов: они должны быть выключены и храниться только в ручной клади — под сиденьем, в кармане перед собой или на видных местах. Хранение на багажных полках запрещено.

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