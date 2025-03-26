Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У берегов Южной Кореи загорелось российское судно

Консульство Южной Кореи: граждане РФ пострадали при пожаре на российском судне
close
Depositphotos

Шесть граждан РФ пострадали во время пожара на российском судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Пусане, его цитирует ТАСС.

«26 марта 2025 г. в 07:14 (01:14 мск. — прим ТАСС.) в море в 8 км от порта Камчхон (Пусан) произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia (экипаж — 23 человека, из них 22 — граждане России)», — говорится в сообщении.

По данным морской полиции Пусана, двое россиян в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.

До этого на Пхукете автобус с 35 российскими туристами попал в ДТП. Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования, вскоре их отпустили.

Авария произошла в районе пляжей Камала и Патонг. Судя по видео с места события, автобус ехал на большой скорости и не вписался в поворот. По словам очевидцев, у транспорта могли отказать тормоза.

Ранее россиянин в Таиланде пострадал, спасая туристок от насильников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами