У берегов Южной Кореи загорелось российское судно

Шесть граждан РФ пострадали во время пожара на российском судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Пусане, его цитирует ТАСС.

«26 марта 2025 г. в 07:14 (01:14 мск. — прим ТАСС.) в море в 8 км от порта Камчхон (Пусан) произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia (экипаж — 23 человека, из них 22 — граждане России)», — говорится в сообщении.

По данным морской полиции Пусана, двое россиян в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.

До этого на Пхукете автобус с 35 российскими туристами попал в ДТП. Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования, вскоре их отпустили.

Авария произошла в районе пляжей Камала и Патонг. Судя по видео с места события, автобус ехал на большой скорости и не вписался в поворот. По словам очевидцев, у транспорта могли отказать тормоза.

Ранее россиянин в Таиланде пострадал, спасая туристок от насильников.