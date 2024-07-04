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Чехия ужесточила правила въезда в страну россиянам

МИД Чехии: россияне не смогут въехать в страну без биометрического паспорта

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Depositphotos

Граждане РФ без биометрического паспорта больше не смогут посетить Чехию. Об этом сообщил чешский министр иностранных дел Ян Липавский в соцсети X.

По словам главы МИД, приоритетом для Чехии является безопасность, и власти не будут бездействовать в ожидании «очередного акта диверсии». Липавский подчеркнул, что любой, кто хочет остаться в Чешской Республике, должен подтвердить свою личность.

«Для россиян небиометрического паспорта... больше не будет достаточно», — написал он.

В конце мая Липавский заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс должны выработать единую стратегию по сдерживанию России и положить конец несистемному подходу к этому вопросу.

В начале мая правительство Чехии официально отозвало на родину посла республики в России Витезслава Пивоньку. Сам дипломат вернулся в Прагу еще в 2022 году.

Ранее власти Чехии допустили, что Россия может сохранить контроль над новыми регионами.

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