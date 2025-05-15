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Мигранты планировали создать свою территориальную единицу в России

«Царьград»: мигранты планировали создать «джамоат» в России
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Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

Мигранты планировали создать собственное национально-территориальное образование на территории России. Скриншот их переписки опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram-канале.

Один из иностранцев писал, что Ханты-Мансийский автономный округ уже «можно переименовать в «джамоат». В качестве обоснования этого мужчина указывает, что в регионе проживает очень много приезжих, предположительно, из Средней Азии.

«Скоро свою республику в составе России сделаем», — ответил другой мигрант.

Накануне сообщалось, что число работающих на российских стройках мигрантов снизилось до 500 тысяч. Этот показатель оказался ниже прошлогоднего на 15-20%. При этом доля мигрантов в общем количестве занятых на строительстве рабочих увеличилась и достигла 14-15%.

Глава Национального объединения строителей Антон Глушков объяснил ситуацию снижением потребности в рабочей силе в связи с замедлением строительства в РФ при одновременном ужесточении миграционной политики.

Ранее в Москве задержали подозреваемых в жестоком избиении подростка из-за внешности.

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