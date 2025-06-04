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Общество
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Стали известны подробности о похищенном в Москве блогере

«Осторожно, новости»: похищенный в Москве блогер жаловался на преследование
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Арег Щепихин/VK

Похищенный в Москве блогер Арег Щепихин жаловался на преследование еще в 2024 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам знакомого Щепихина, в 2024 году мужчина звонил друзьям и просил о помощи, говоря о том, что за ним следят дистанционно. Возможно, его слова не были восприняты всерьез, поскольку одновременно он рассказывал знакомым о возможности повредить другому человеку с помощью техники бесконтактного боя.

По данным Mash, мужчина регулярно выступал с граничащей с оскорблениями критикой чеченцев и мусульман.

Вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Ранее полицейские задержали автомобиль с похитителями мужчины в Москве.

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