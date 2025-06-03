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В Московской области подготовили площадки для жертвоприношений на Курбан-байрам

В Подмосковье оборудовали 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам
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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В Подмосковье подготовили более 40 площадок для праздничных молитв на Курбан-байрам, а также 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения. Об этом заявил заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу, председатель ДУМ Московской области муфтий Рушан Аббясов.

По его словам, мусульмане должны совершать обряд строго в отведенных для этого местах.

«Мы просим наших единоверцев делать обряды (жертвоприношения) в специально отведенных местах — это фермы, бойни, чтобы ни в коем случае ни во дворах, ни на детских площадках эти обряды не производили», — сказал Аббясов.

3 июня заместитель муфтия столицы ДУМ РФ, руководитель религиозной организации «Милость» Марат Алимов заявил, что мусульмане Москвы молятся о строительстве новых мечетей в российской столице. По его словам, во время праздника Курбан-байрам в московских мечетях будут происходить религиозные обряды. В Московской соборной мечети пройдет основное торжество — сюда приедут многие мусульмане России, которые не смогли поехать в хадж (паломничество) в Мекку в этом году.

Курбан-байрам или Ид аль-Адха — один из главных праздников мусульман, который отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 6 июня.

Ранее в РПЦ заявили, что мусульмане могут «вырезать москвичей» по приказу муллы.

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