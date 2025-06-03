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Общество
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Между Москвой и Курском восстановят движение фирменного поезда «Соловей»

Фирменный поезд «Соловей» вернется на маршрут между Москвой и Курском
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Фирменный поезд «Соловей» Российских железных дорог (РЖД) вернется на маршрут между Москвой и Курском в сентябре 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта России.

«Важным событием для региона станет возобновление курсирования в сентябре 2025 года исторического поезда «Соловей». Его состав будет увеличен до 20 вагонов», — сообщили в Минтрансе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн напомнил, что этот фирменный поезд совершал рейсы между Москвой и Курском ночью. Он добавил, что в обновленном составе будут новые, современные, комфортабельные вагоны всех основных трех типов — плацкарт, купе и СВ.

Поезд «Соловей» (также иногда называемый «Курский соловей») имел отличительную желто-зеленую окраску.

До этого Александр Хинштейн сообщил, что поездную бригаду, которая после ЧП в Курской области оказала помощь машинисту, представят к наградам.

Ранее в РЖД заявили, что пассажиров не просят ложиться головой к двери после ЧП под Брянском.

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