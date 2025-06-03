На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В РЖД заявили, что пассажиров не просят ложиться головой к двери после ЧП под Брянском

В РЖД не подтвердили, что пассажирам нужно ложиться головой к двери после ЧП с поездом

Информация о том, что сотрудники РЖД после ЧП с поездом в Брянской области просят пассажиров ложиться головой к дверям вместо окна, не соответствует действительности. Об этом «Газете.Ru» заявили в компании, отметив, что инструкции для сотрудников не менялись.

«Информация не соответствует действительности. Федеральная пассажирская компания не вносила изменений в действующие инструкции для поездных бригад после трагедии в Брянской области», — сказали в компании.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен. Глава региона Александр Богомаз заявил, что мост был подорван в тот момент, когда под ним проходил поезд. По данным экстренных служб, число пострадавших достигло 110 человек, сотрудников поездной бригады и нескольких пассажиров не удалось спасти.

3 июня корреспондент РИА Новости сообщил, что после ЧП в Брянской области сотрудники РЖД начали рекомендовать пассажирам ложиться головой к двери или выходу из плацкарта, а не к окну. Такие инструкции журналист услышал в поезде, следовавшем 2 июня по маршруту Климов — Москва.

Ранее минздрав рассказал о лечении пострадавших после ЧП в Брянской области.

Все новости на тему:
Подрывы мостов в России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами