В РЖД заявили, что пассажиров не просят ложиться головой к двери после ЧП под Брянском

В РЖД не подтвердили, что пассажирам нужно ложиться головой к двери после ЧП с поездом

Информация о том, что сотрудники РЖД после ЧП с поездом в Брянской области просят пассажиров ложиться головой к дверям вместо окна, не соответствует действительности. Об этом «Газете.Ru» заявили в компании, отметив, что инструкции для сотрудников не менялись.

«Информация не соответствует действительности. Федеральная пассажирская компания не вносила изменений в действующие инструкции для поездных бригад после трагедии в Брянской области», — сказали в компании.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен. Глава региона Александр Богомаз заявил, что мост был подорван в тот момент, когда под ним проходил поезд. По данным экстренных служб, число пострадавших достигло 110 человек, сотрудников поездной бригады и нескольких пассажиров не удалось спасти.

3 июня корреспондент РИА Новости сообщил, что после ЧП в Брянской области сотрудники РЖД начали рекомендовать пассажирам ложиться головой к двери или выходу из плацкарта, а не к окну. Такие инструкции журналист услышал в поезде, следовавшем 2 июня по маршруту Климов — Москва.

Ранее минздрав рассказал о лечении пострадавших после ЧП в Брянской области.