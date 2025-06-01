Поездную бригаду из Курской области представят к наградам

Хинштейн: поездную бригаду после ЧП в Курской области представят к наградам

Поездную бригаду, которая после ЧП в Курской области оказала помощь машинисту, представят к наградам. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Двое помощников машиниста оказали помощь своему «командиру», пострадавшему сильнее других. Уже переговорил с главой РЖД Олегом Белозеровым: он заверил, что людей представят к наградам», — написал он.

Хинштейн пожелал бригаде скорейшего восстановления.

Он уточнил, что в данный момент жизни машиниста поезда и двух его помощников, пострадавших в результате обрушения железнодорожного моста в Курской области, ничто не угрожает.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло в ночь на 1 июня. В тот момент по переправе двигался грузовой локомотив. Одна из секций состава рухнула на расположенную под мостом автомобильную дорогу. После падения началось возгорание тепловоза, но огнеборцам удалось оперативно ликвидировать пожар.

Ранее эксперт рассказал о подготовке подрывов мостов под Брянском и Курском.