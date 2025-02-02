Россиянин с мачете похитил и избил обидчика жены

Житель Астраханской области может получить пять лет колонии за похищение обидчика супруги. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 36-летний житель села Копановка решил разобраться со знакомым своей супруги, который оскорбил ее. Обвиняемый остановил автомобиль под управлением своего 24-летнего знакомого и, угрожая мачете, заставил его пересесть в свой автомобиль.

Мужчина насильно отвез потерпевшего к себе домой, где заставил извиниться перед женой, после чего нанес множество ударов рукояткой мачете в область головы и туловища.

Избитому мужчине удалось сбежать от похитителя, он обратился в правоохранительные органы, злоумышленника задержали. Было возбуждено уголовное дело о похищении, материалы расследования направлены в суд, обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что пятеро мужчин похитили и избили односельчанина за кражу удобрений. Потерпевшего заставили выйти на улицу, затолкали в автомобиль и увезли на берег реки, где избили. После этого похитители привезли мужчину в отдел полиции. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о похищении и самоуправстве. Пятеро обвиняемых получили по пять лет колонии строгого режима.

Ранее двое жителей Петрозаводска похитили и жестоко избили мужчину из-за долга.