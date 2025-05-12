Брянец пришел в суд с мачете и требовал пропустить его к судье

В Брянской области мужчину задержали за попытку попасть в суд с мачете

Житель Белгородской области вооружился мачете и попытался попасть к судье. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по региону.

Инцидент произошел в Злынковском районе. Пришедший в суд мужчина выглядел странно, и младший пристав предположил, что тот пьян. У посетителя спросили, есть ли у него колюще-режущие предметы, после чего мужчина вытащил мачете. Его попросили покинуть здание.

«Посетитель начал нецензурно выражаться, оскорблял судебного пристава и работников суда и вел себя агрессивно, требуя при этом пропустить его к судье», – сообщается в публикации.

В результате к судьбе приставы местного жителя не пропустили. В его отношении составили протокол, так как он не исполнял распоряжения пристава. Мужчину передали полиции.

До этого в Красноярске приставы задержали таролога, который задолжал своему сыну алименты. Чтобы поймать мужчину, сотрудники ФССП записались к экстрасенсу на прием, и задержали его на месте.

Ранее пьяный россиянин напал с ножом на бывшую сожительницу за отказ вернуться к нему.