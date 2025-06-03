Петербургский подросток изнасиловал девочку и отправил видео друзьям

В Петербурге 16-летний подросток изнасиловал 14-летнюю девочку и снял это на видео, которое потом отправил друзьям. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел в ночь на 25 мая в Курортном районе. По словам матери школьницы, подросток изнасиловал ее дочь. Злоумышленник снимал свои действия на камеру смартфона, а затем распространил видеозапись среди своих знакомых через мессенджер.

2 июня мать потерпевшей обратилась с заявлением в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

До этого юная девушка попала в больницу после изнасилования в центре Петербурга. Злоумышленник в ходе совершения преступления не использовал барьерные средства контрацепции, в результате чего у пострадавшей начался воспалительный процесс.

Ранее в Петербурге 17-летняя девушка сбежала из дома из-за отца-насильника.