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Петербургский подросток изнасиловал девочку и отправил видео друзьям

Neva.Today: в Петербурге подросток изнасиловал девочку и отправил видео друзьям
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Depositphotos

В Петербурге 16-летний подросток изнасиловал 14-летнюю девочку и снял это на видео, которое потом отправил друзьям. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел в ночь на 25 мая в Курортном районе. По словам матери школьницы, подросток изнасиловал ее дочь. Злоумышленник снимал свои действия на камеру смартфона, а затем распространил видеозапись среди своих знакомых через мессенджер.

2 июня мать потерпевшей обратилась с заявлением в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

До этого юная девушка попала в больницу после изнасилования в центре Петербурга. Злоумышленник в ходе совершения преступления не использовал барьерные средства контрацепции, в результате чего у пострадавшей начался воспалительный процесс.

Ранее в Петербурге 17-летняя девушка сбежала из дома из-за отца-насильника.

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