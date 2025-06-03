Юная девушка попала в больницу после изнасилования в центре Петербурга

В Петербурге девушка попала в больницу после изнасилования

В Петербурге 19-летняя девушка подверглась изнасилованию и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 30 мая в апартаментах на Невском проспекте, где жительницу Ленинградской области изнасиловал неизвестный мужчина. Отмечается, что насильник в ходе совершения преступления не использовал барьерные средства контрацепции.

2 июня пострадавшую доставили в Токсовскую больницу с воспалительным процессом и кровянистыми выделениями, ставшими последствием нападения. Медики сообщили о произошедшем в полицию Центрального района.

До этого мастер по сборке мебели изнасиловал петербурженку в припаркованной машине после завершения работы. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге 17-летняя девушка сбежала из дома из-за отца-насильника.