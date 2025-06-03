На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Юная девушка попала в больницу после изнасилования в центре Петербурга

В Петербурге девушка попала в больницу после изнасилования
close
Depositphotos

В Петербурге 19-летняя девушка подверглась изнасилованию и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 30 мая в апартаментах на Невском проспекте, где жительницу Ленинградской области изнасиловал неизвестный мужчина. Отмечается, что насильник в ходе совершения преступления не использовал барьерные средства контрацепции.

2 июня пострадавшую доставили в Токсовскую больницу с воспалительным процессом и кровянистыми выделениями, ставшими последствием нападения. Медики сообщили о произошедшем в полицию Центрального района.

До этого мастер по сборке мебели изнасиловал петербурженку в припаркованной машине после завершения работы. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге 17-летняя девушка сбежала из дома из-за отца-насильника.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами