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Названа причина крушения вертолета санавиации в Кировской области

МАК: Ми-2 разбился в Кировской области из-за обледенения двигателей
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Телеграм-канал «МЧС России»

Санитарный вертолет Ми-2 потерпел крушение в Кировской области из-за обледенения двигателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«Авиационное происшествие с вертолетом Ми-2 RA-15758 произошло при выполнении полета ночью по ПВП вследствие последовательного отказа двух двигателей из-за их обледенения», — говорится в сообщении МАК.

В комитете добавили, что ситуации также способствовало решение командира воздушного судна выполнить полет в условиях для обледенения двигателей, демонтаж с вертолета сигнализатора обледенения, а также несвоевременное включение противообледенительной системы.

Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в октябре 2024 года. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб.

Ранее появились кадры с места крушения вертолета санавиации в Кировской области.

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