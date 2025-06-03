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Общество
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Премиальный ЖК «Павелецкая Сити» оказался обесточен

«Осторожно, Москва»: премиальный ЖК «Павелецкая Сити» остался без света
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Telegram-канал «ЖК Павелецкая Сити»

В премиальном жилом комплексе (ЖК) «Павелецкая Сити» отключился свет, из-за неработающих лифтов жильцы не могут попасть домой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По данным журналистов, ЖК обесточен со второго июня. Как рассказывает один из жильцов, те, кто может спуститься с 46-го этажа пешком, делают это, но подняться наверх очень трудно. Лестницы закрыты, а вентиляция не работает. По его словам, пенсионеры и дети не выходят из дома, опасаясь, что не смогут при необходимости получить помощь вовремя. Еда испортилась, холодильники и морозильники растаяли, готовить стало невозможно.

В публикации отмечается, что управляющая компания Level ограничивается отписками и не предпринимает реальных действий. Мужчина рассказал, что терпение жителей на исходе: кто-то написал заявление в полицию, кто-то обратился к МЧС, но пока безрезультатно.

В управляющей компании Level Home заявили жильцам, что часть помещений элитного ЖК пришлось обесточить после пожара на подземной парковке. Там заявили, что в настоящее время электрики ремонтируют главный распределительный щит (ГРЩ) дома. Для удобства жильцов в корпусах, где нет электроэнергии, на первых этажах оставили фонарики.

В конце мая этого года жители города Королева в Московской области остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением и мобильным интернетом. Местные жители предполагали, что отключения могли произойти из-за аварии на подстанции. Позднее администрация Королева в своем Telegram-канале сообщила, что отключения произошли в ряде районов города в связи с аварией на электросетях.

Ранее в Херсонской области без света из-за атак ВСУ остались более 220 тысяч жителей.

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