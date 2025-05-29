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Общество
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Жители Королева остались без света

Жители Королева остались без света, мобильный интернет работает с перебоями
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Shutterstock/Creative Cat Studio

Жители города Королева в Московской области остались без электричества, также наблюдаются перебои с водоснабжением и мобильным интернетом. Об этом «Газете.Ru» сообщили местные жители.

Электричество в городе отключилось около 17:50 по московскому времени. Также в городе почти не работает мобильный интернет. Свет отсутствует в микрорайоне Новые Подлипки, на проспекте Королева, на проспекте Космонавтов, улице Мичурина, улице Комсомольской, а также во всем Болшево. В настоящий момент идет эвакуация торгового центра (ТЦ) «Гелиос».

Местные жители предположили в ходе общения в городском чате, что отключения могли произойти из-за аварии на подстанции.

По состоянию на 18:45 в ряде районов города жители сообщили о том, что электроснабжение было восстановлено.

Позднее администрация Королева в своем Telegram-канале сообщила, что отключения произошли в ряде районов города в связи с аварией на электросетях.

«Аварийные бригады работают над устранением ситуации», — сообщили власти.

Уточняется, что медицинские учреждения запитаны от резервных линий.

В начале мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населённых пунктов Подмосковья. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них оборвались из-за упавших деревьев.

Ранее в Белгородской области восстановили подачу электроэнергии в 13 населенных пунктах.

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