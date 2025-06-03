В Санкт-Петербурге ликвидировали сильный пожар

В Санкт-Петербурге ликвидировали возгорание в трехкомнатной квартире. Не удалось спасти двух человек, сообщили в Telegram-канале МЧС Северной столицы.

«По уточненной информации, в трехкомнатной квартире общей площадью 130 кв. м обгорела обстановка на площади 45 кв. м, а также происходило горение строительных лесов на фасаде жилого здания на площади 65 кв. м. <…> В 16:55 пожар ликвидирован»‎, — сказано в сообщении.

Из опасной зоны вывели 15 человек, в том числе ребенка, добавили в ведомстве. В тушении участвовали 27 специалистов, привлекали 7 единиц техники.

Накануне произошел пожар в промышленной зоне Янино. Читатели портала «Фонтанка» заявили, что пламя охватило здания на территории завода красок «Пигмент». В результате потенциально опасный дым растянулся на несколько километров, утверждают очевидцы.

После в администрации Ленобласти сообщили, что пожару в промышленной зоне поселка Янино присвоили ранг №2. Такой ранг присваивается при нескольких условиях. Среди них — крупная площадь горения и отсутствие поблизости источников воды, а также недостаточное количество людей и оборудования для ликвидации огня.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае тушат более 60 лесных пожаров.