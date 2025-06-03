Отец четверых детей, погибших от отравления, намерен судиться с производителем дихлофоса

В Красноярском крае отец четверых детей, погибших от отравления инсектицидами, намерен судиться с производителем дихлофоса. Об этом сообщает RT.

Как сообщил адвокат Дмитрия Виноградова — отца погибших детей, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что в составе средства «Варан» присутствовало вещество, усиливающее токсичный эффект.

«Обычное проветривание не поможет. Для того чтобы нейтрализовать вредное воздействие, нужно было помыть стены, постирать шторы и т. д. Это не указано в инструкции», — отметил адвокат.

Обвиняемый планирует обратиться с иском в суд на производителя средства. Многодетная семья из поселка Красная Сопка отравилась инсектицидом 21 сентября 2024 года. Выжили только отец и мать, которая в тот момент находилась на девятом месяце беременности. Четверо детей — девочки шести, 11 и 12 лет и мальчик 13 лет — скончались. Следствие считает, что отец семейства не соблюдал меры безопасности при распылении дихлофоса в квартире, что привело к интоксикации парами средства.

Ранее двухмесячный младенец отравился угарным газом в Нижнем Новгороде.